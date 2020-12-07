Коронавирус: в Литве дом можно покидать только по необходимости

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7 декабря 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Поскольку эпидемиологическая ситуация в Литве ухудшается, то правительство решило ужесточить условия карантина: людям предлагается покидать место жительство только по важным причинам.

Итак, что же будет запрещено жителям Литвы в период коронавируса?

Запрещены близкие контакты более чем двух семей или домашних хозяйств, за исключением неотложных случаев предоставления помощи, ухода за больными.

Запрещены любые личные праздники в публичных местах и частных пространствах, если в них участвуют более чем две семьи.

Государственные и муниципальные ведомства переходят на удаленный режим работы. Есть исключения: если функции можно выполнять только по месту работы.

На автомобильных стоянках перед магазинами, торговыми центрами, рынками и т.д. разрешается заполнять не более 20% всех мест стоянки.

Дошкольное и начальное обучение будет проходить очно, а обучение в школах по основной и среднеобразовательной программам будет проходить удаленно.

Срок действия карантина в Литве продлевается до 24 часов 31 декабря.

В Латвии срок карантина продлен до 11 января.