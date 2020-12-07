Латвия: сфотографировал премьера в магазине – плати штраф

Аргументы Недели → Общество 13+

7 декабря 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, фото: globallookpress.com, © Zheng Huansong

Государственная инспекция данных Латвии начала проверку обстоятельств, при которых в соцсетях была опубликована фотография премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша в магазине и без маски.

В Латвии политики очень любят говорить, разумеется, на публике, о свободе слова, мнений и демократии. Всем понятно, что магазины, супермаркеты – публичные места. И там можно встретить кого угодно!

Народ и встретил премьер-министра Латвии с супругой в супермаркете… Все бы ничего, но супружеская чета была без обязательных масок. Если учесть, что премьер-министр озвучивает новые ужесточенные правила в связи с волной коронавируса, а его супруга… врач по профессии, то появление «на публике» без маски несколько странно.

Кто-то выложил кадр видеонаблюдения из магазина с четой в социальные сети. И что теперь? Видимо, этих «злоумышленников» ждет наказание.

Дело в том, что латвийцы начали обсуждать то, что премьер-министр без маски в период страшнейшего заболевания, но им сразу же дали понять, что они «неправы». Как? Просто! Дело дошло (я бы сказала, что моментально «добежало») до Государственной инспекции данных. Конечно, «подогнав» все под Закон, защиту персональных данных, использование фото без разрешения и т.д. и т.д Государственная инспекция отрапортовала латвийскому народу:

«Любая компания, без разницы – магазин, автостоянка, поликлиника или больница – устанавливает систему наблюдения с конкретной целью. Обычно, чтобы защитить свое имущество и посетителей от преступных действий. Только для этой цели можно использовать записи, чтобы потом передать их полиции или страховым компаниям. Но это не значит, что если какой-то посетитель смешно выглядит, забавно спотыкается или покупает слишком много алкоголя, это видео можно выкладывать в социальные сети», - отрапортовала директор Госагенства Е.Мацук латвийским СМИ.

А вот за такое нарушение несомненно (мое мнение) латвийскому магазину будет наказание! Может быть штраф в размере до 4% от оборота. В Латвии самый большой штраф до сих пор составлял 150 тысяч евро.

Разумеется, вторжение в частную жизнь – недопустимо! И премьер, и президент, и министры имеют полное право посетить магазин и право на личную жизнь! Но! Латвийцам, если честно, простите, «фиолетово» личная жизнь премьера ( со своей бы разобраться после «премьерских» запретов), но становится обидно за себя – зачем же так унижать людей? О маске – ни слова! А вот о фото – сколько угодно! Да еще с психологической «угрозой»: будете «рыпаться» и вам достанется!

Впрочем, что думают по данному поводу сами латвийцы?

Мнение из социальных сетей.

Инкогнито: «А вот если простой житель без маски зайдет в магазин? Были же такие случаи! Выгоняли и даже травмы были. Прочтите такие истории в сетях...»

Анна: «Наказывают в Латвии не того, кто совершил «преступление», а кто сообщил об этом!»

Никифор: «Руки прочь от американца! Так это трактуйте! Сколько гадости он сделал латышам – никто еще не делал! Этот парень точно обанкротит Латвию. Видимо, за это орден ему потом дадут!»

Андрис: «Сейчас эта компания «поимеет» проблемы. Все же просто! И все это знают! Зайдет комиссия с проверкой и все! Кариньш у нас «вне закона»! Дай Бог пережить это правительство!»

Комментарии излишне… Демократия, свобода слова… О чем речь?