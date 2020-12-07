Правительство России может утвердить новый перечень запрещенных видов деятельности на Байкале

Аргументы Недели → Общество 13+

7 декабря 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Правительство изменяет охранную грамоту озера Байкал в интересах бизнеса. Экологов и ученых власть слышать не хочет. Уже год они борются за то, чтобы перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, остался нетронутым. В то же время Минприроды (МПР) изменило его до неузнаваемости, разрешив все что можно и что нельзя. Девятого декабря соответствующее решение планирует утвердить правительство, чтобы 14-го числа Мишустин подписал документ.

Известно, что ранее иркутский губернатор Кобзев объявил 2021-й Годом Байкала. Владимир Путин инициативу поддержал, поручив трем правительствам — РФ, иркутскому и бурятскому — «проработать вопрос» о проведении Года Байкала во всей стране.

Если премьер-министр подпишет новый перечень, то на Байкале разрешат:

- коммерческие (хоть и не сплошные) рубки прибайкальских лесов;

- застройку ранее незатронутых природных территорий и водоохранных зон в границах населенных пунктов;

- транспортировку по озеру пестицидов, сильнодействующих и ядовитых веществ;

- сохранение и продолжение накопления мусора на свалках бытовых отходов, а также сжигание отходов при «очистке выбросов до нормативов качества».

Также будет поощряться строительство новых портов и любых объектов для рекультивации загрязненных Байкальским ЦБК территорий. Выдадут бессрочное разрешение на любую деятельность, связанную с эксплуатацией объектов, построенных РЖД и другими лоббистами в рамках нашумевшего закона о «магистральной инфраструктуре».

Ирина Орлова, ученый секретарь научного совета Сибирского отделения РАН по проблемам озера Байкал считает, что любые законодательные инициативы могут рассматриваться лишь при условии системной научной экспертизы и учета мнения общественности.

«В проект постановления правительства РФ от 30.11.2020 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории» включены нормы, которые ранее не рассматривались на заседаниях межведомственной рабочей группы, на экспертном уровне. В первую очередь это касается пункта 3 — новой нормы, устанавливающей для конкретной организации — РЖД — исключение из общих правил, что и несет технически неоправданные, весьма высокие имиджевые риски для РЖД, и представляет высокую опасность для экосистемы», - отмечает эксперт.

По ее словам, проект постановления не был направлен для согласования или обсуждения членам межведомственной группы, не представлен для заключения в СО РАН.

Евгений Симонов, международный координатор коалиции «Реки без границ»:



«Байкал управляется броуновским движением клерков — на первый взгляд. Уже на второй — видно воздействие сил лоббизма. Чиновник улавливает, какой из лоббистов сильнее, и отстегивает ему кусок Байкала, соразмерный его общественному весу. Именно так составляли новый перечень».

Эксперт считает, что список запретов «скукоживается и выхолащивается» и отражает уже на данный момент интересы РЖД, ВЭБа, «Росатома», чиновников, лоббирующих застройку берегов, и чиновников, прикрывающих коммерческие рубки у Байкала.

Любовь Аликина, председатель комитета ТОС «Рубин», руководитель региональной группы «Народные инициативы — общественный контроль», Иркутск:



«Перечень запрещенных видов деятельности имеет долгую историю. Первые послабления в него внесли в 2009 году, затем еще четырежды. Теперь решили еще больше разрешить бизнесу, инвесторам в рамках нацпроектов, прикрываясь нуждами и интересами местного населения. Режим охраны озера ослабляется. Бизнес рулит, и все идет к тому, что Байкал выведут в самостоятельную федеральную территорию, и население, общество уже не смогут повлиять на то, что там будут творить те, кому в ведение его отдадут».

Кристиан Ринчинов, руководитель проекта по поддержке общественного лесного мониторинга, член Бурятского регионального объединения по Байкалу:



«Ответственный рекреационный, познавательный и экстремальный туризм мог бы стать основой местной экономики и заменить собой действующий сейчас тренд региональной экономики на постепенное распиливание, раскапывание и уничтожение природы вокруг Байкала. Но предлагаемые изменения вновь направлены на упрощение использования и добычи природных ресурсов вокруг Байкала».

Михаил Крейндлин, руководитель программы ООПТ российского отделения ОМНО «Совет Гринпис»:



«Из перечня исключается запрет строительства на незатронутых природных территориях, включая водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы Байкала и впадающих в него рек. Это даст старт бесконтрольному строительству коттеджей и гостиниц. В том числе в местах обитания и произрастания редких и исчезающих животных и растений (например, реликтовой монгольской жабы, или растения черепоплодник, занесенных в иркутскую Красную книгу, или орла-могильника из Красной книги РФ)».

Александр Колотов, член Ангаро-Байкальского бассейнового совета, член Общественного совета Росводресурсов:



«Проектом перечня в последней редакции из запретов исключены «строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, предназначенных для производства работ по рекультивации территорий, подвергшихся негативному воздействию в связи с деятельностью Байкальского целлюлозно-бумажного комбината».

Итак, на берегу Байкала лежат опасные и токсичные отходы БЦБК. Вместо того чтобы ликвидировать их максимально безопасным способом, еще до начала работ чиновники услужливо предлагают развязать руки ликвидаторам до такой степени, что при расширительном толковании предлагаемых нормативов все побережье Байкала практически станет одной большой территорией БЦБК, в которой можно будет сбрасывать стоки в Байкал без надлежащей очистки, переводить лесные и заповедные земли в земли более удобных для освоения категорий и даже возводить и эксплуатировать объекты с негативным воздействием на окружающую среду, отнесенным к первой и второй категориям опасности. Когда-то власти СССР допустили ошибку, построив ЦБК на берегу Байкала. Теперь власти РФ, исправляя промах предшественников, готовы совершить ошибку еще более чудовищную».

Получается, что в Год Байкала у России есть все шансы получить включение озера в позорный список ЮНЕСКО «Всемирное наследие в опасности», в котором уже состоят территории ряда центральноафриканских стран. Известно, что проблемы охраны Байкала уже обсуждались на 23-й из 24-й сессиях Комитета ЮНЕСКО, прошедших со времени зачисления великого озера во Всемирное природное наследие.