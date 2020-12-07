В Челябинске начали прививать от коронавируса добровольцев из группы риска

Аргументы Недели → Общество 13+

7 декабря 2020, 19:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Галина Новикова ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В регион поступила первая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

В первой партии вакцины – тысяча доз, в ближайшее время поступит еще две тысячи доз. Прививать будут тех, кто входит в группу риска: медиков, педагогов, волонтеров. В челябинскую горбольницу поступило сто вакцин. Сегодня, 7 декабря, прививку поставили десяти добровольцам.

«Я пришла сюда по собственному желанию, так как знаю, что вакцина разработана Научно-исследовательским центром Николая Гамалея. Она прошла многочисленные лабораторные исследования и клинические испытания, получено свидетельство о регистрации данной вакцины», – рассказала Ирина Зорина, заведующая кафедры гигиены и эпидемиологии ЮУГМУ.

Пока у вакцины много противопоказаний. Не имеет смысла ставить вакцину тем, у кого есть антитела. На какой период защищены те, кто недавно переболел коронавирусом, медики не могут дать однозначного ответа. «Все это очень индивидуально, зависит от того, в какой форме – легкой или тяжелой – человек перенес заболевание. У наших сотрудников, которые болели в марте и апреле, постепенно титр антител снижается, – поясняет Татьяна Колчинская, заместитель главного врача по поликлинике МАУЗ ГБК № 1 Челябинска.

Есть антитела M, которые указывают на то, что человек болеет сейчас, есть антитела G, указывающие на то, что человек перенес заболевание и у него уже есть иммунитет. Именно поэтому перед вакцинацией у пациента берут анализ крови для определения уровня антител. На прививку в горбольницу № 1 были отобраны 15 человек, но выяснилось, что у пяти волонтеров уже есть антитела. Также очень важно, чтобы человек, который собирается поставить прививку, был здоров. Пока не вакцинируют лиц старше 60 лет. Еще одно противопоказание – беременность и подготовка к беременности.