Как изменится техосмотр в 2021 году

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7 декабря 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Масштабное реформирование системы техосмотра начнется в России с 1 марта 2021 года. Запланировано введение в эксплуатацию единой автоматизированной системы технического осмотра транспортных средств, которая обеспечит учет проведенного ТО. В МВД России разрабатывают проект приказа для исключения фальсификации при проведении технического осмотра. С 1 марта следующего года получить талон без процедуры фотографирования законным образом не получится, а подписывать диагностическую карту специалисты начнут при помощи электронной подписи.

Автомобили придется фотографировать два раза: до процедуры прохождения ТО и после. То же самое касается грузовиков и автобусов. На фотографиях должны быть хорошо видны передняя часть транспортных средств, их марка, цвет, а также читаться госномер. Для съемки автомобиля техники смогут использовать только поверенные в Росстандарте устройства. Такие снимки в обязательном порядке будут привязываться к геолокации, а если они не совпадут с данными адреса, где работает станция, ее владельцев будет ждать существенный штраф.

Для каждой сертифицированной организации установят лимит по количеству транспортных средств, которые могут пройти через нее ТО в течение суток. Пропускную способность станции определят эксперты.

В случае нарушения устанавливаемых требований оформившему талон техосмотра работнику выпишут штраф на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, должностному лицу - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для организации - на сумму от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. При повторном нарушении штраф для организации вырастет в 2 раза - до 500 тыс. рублей, а выдавшего «серую» карту эксперта лишат лицензии.

Эксперты отмечают, что еще до пандемии СТО не были готовы к переходу на новую систему. Теперь же проблема усложняется, поскольку карантин пережили не все, и точек для полноценного прохождения ТО стало еще меньше.

«На закупку полноценного оборудования нужно несколько млн рублей. Не думаю, что у многих сейчас есть желание вкладываться в этот бизнес. В Минэкономразвития участникам рынка обещали представить меры поддержки, но пока так и не понятно, в чем она будет состоять», - отметил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Руководитель аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко рассказал, что сотрудникам МВД за последние 1–1,5 года удалось вычистить так называемые бумажные пункты выдачи ТО. Предложенные методы контроля за этой сферой эксперт считает эффективными. При этом он утверждает, что систему следует запускать поэтапно.

«На техосмотр выстроятся очереди, и станции просто не смогут их переварить. Так, на осмотр одного автомобиля нужен час, и два часа на один автобус или грузовик. В среднем у станций обычно одна линия, гораздо реже — две. Получается, 12 автомобилей или шесть автобусов за 12 часов. Возникнет перегруз системы», - отмечает эксперт.

По его мнению, при текущих расценках прибыль у станций ТО будет минимальной.

«За легковой автомобиль в среднем платят 800–1200 рублей, автобусы подороже. В среднем выходит, что выручка составит по 12 тыс. рублей в день, что, конечно, очень мало», - уверен Пархоменко.

Чтобы избежать коллапса, начинать надо с автобусов, затем добавить коммерческий транспорт, и, когда процесс будет налажен, сделать новую схему обязательной и для рядовых автомобилистов, - считает эксперт.

Начиная с 1 марта 2021 года водителей без карты ТО будут штрафовать на 2000 рублей. Подделка документа может обернуться серьезными проблемами вплоть до уголовной ответственности. Если автомобилист оформит «серую» диагностическую карту и известит страховую, там полис ОСАГО оформят и перепроверять подлинность документа не будут. Но если фальсификация в итоге вскроется, автомобилисту может грозить ответственность согласно ст. 327 УК РФ «Подделка документов».