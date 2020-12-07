Видео, как кошка забралась в полицейскую машину, пытаясь защитить виновника ДТП
7 декабря 2020, 18:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: Ридус
В Польше кошка стала звездой Интернета. Видео опубликовала польская полиция. Животное требовало ласк в то время, как правоохранитель безуспешно пытался заполнить протокол нарушения ДТП.
Симпатичная кошечка разлеглась прямо на документах, обезоружив полицейского своей настойчивостью. "Кошка почувствовала любителя животных под униформой", "Полицейский еще не знает, что кошка его приручила", "Не знаю, кому он хочет выписать штраф, но этот котик явно против", - отмечают в комментариях.
Чем закончилась эта забавная история - неизвестно, но одно ясно: пушистая "звезда" наверняка нашла себе хозяина.
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