Собянин рассказал о создании в Сокольниках нового спортивного комплекса

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7 декабря 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Около 60% физкультурно-оздоровительных объектов в Москве строится в рамках государственно-частного партнерства. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра теннисного центра «Спартак» в Сокольниках, в котором завершаются работы по приспособлению под современное использование.

«Несмотря на пандемию, мы не прекращаем инвестировать в строительство новых спортивных сооружений. Огромный вклад в это движение вносят частные инвесторы, которые строят в Москве около 60% всех физкультурно-оздоровительных комплексов, ледовых арен, теннисных и так далее. Мы со своей стороны облегчаем, насколько это возможно, их вклад, упрощаем процедуру, снижаем стартовую цену для городской земли, и, конечно же, все это дает новую синергию, новые возможности занятия спортом для москвичей», - сказал Сергей Собянин.

Он добавил, что в Сокольниках реализуется стразу три частных проекта.

«Здесь, в Сокольниках, реализуется сразу три частных проекта. Это ледовый центр, который запущен был в прошлом году. Теннисный центр, который запускается вот сейчас, и ледовый дворец, который встает на реконструкцию со следующего года. Так что все крупные спортивные объекты в Сокольниках будут с новыми технологиями, с новыми требованиями на новом уровне», - сказал Сергей Собянин.

Вместе с мэром новые спортивные объекты в Сокольниках осмотрел заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.

«Выдающийся объект. Он сделан в соответствии со всеми новыми требованиями сохранения окружающей среды. Это объект - пример для частно-государственного партнерства», - сказал он при посещении теннисного центра.

Он напомнил, что правительство РФ утвердило новую стратегию развития спорта до 2030 года. «Так как раз красной линией идет взаимодействие бизнеса и государства, которое здесь представлено в наилучшем виде с поддержкой правительства Москвы», - сказал Дмитрий Чернышенко.