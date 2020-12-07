5 декабря в ГЦКЗ «Россия» состоялся благотворительный концерт, посвященный Дню Героев Отечества «Здравствуй, страна героев!»

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7 декабря 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

5 декабря 2020 года в 18:00 в Государственном центральном концертном зале «Россия» при поддержке Правительства Москвы состоялся IV благотворительный концерт, посвященный Дню Героев Отечества «Здравствуй, страна героев!».

День Героев Отечества 9 декабря – памятная дата России, установленная Федеральным законом № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года. Благотворительный концерт – ежегодное знаковое мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества. Мероприятие призвано не только отдавать дань памяти нашим героическим предкам, но также чествовать и ныне живущих Героев Отечества.

Художественный руководитель проекта – Народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации Василий Лановой.

Главные действующие лица благотворительного концерта, посвященного Дню Героев «Здравствуй, страна героев!» – Герои Советского Союза и Российской Федерации из различных областей и сфер деятельности (военные, космонавты, артисты, спортсмены и др.), Герои Социалистического Труда и Герои Труда Российской Федерации, чьи подвиги и доблестный труд по достоинству оценены государством.

Почетными гостями вечера стали: советский космонавт, Герой Советского Союза Александр Лавейкин; начальник боевого отделения отряда специального назначения «Гром» УНК ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции, Герой Российской Федерации Александр Головашкин; заместитель командира Государственного Центрального аэромобильного спасательного отряда Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, спасатель международного класса Герой Российской Федерации Владимир Легошин; российский летчик, пилот 1-го класса, Герой Российской Федерации Евгений Новосёлов; полковник Военно-воздушных сил Российской Федерации, Герой Российской Федерации, занесенный в Книгу рекордов Вооружённых сил Российской Федерации как обладатель максимального количества государственных наград, полученных одним военнослужащим ВКС РФ, Игорь Родобольский и многие другие.

В концертной программе приняли участие: Народный артист СССР Василий Лановой; Народный артист России Олег Газманов; Народная артистка России Тамара Гвердцители; Народная артистка России Ирина Купченко; Заслуженная артистка России Зара; Заслуженный артист России Сергей Куприк; Заслуженный артист России Денис Майданов; Заслуженный артист России Леонид Серебренников; Заслуженная артистка России Нина Шацкая; Руслан Алехно; Сергей Волчков; Евгений Кунгуров; Елена Максимова; Глеб Матвейчук; Александра Сенникова; Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под руководством народного артиста России, генерал-майора Виктора Елисеева; Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева под руководством народной артистки России Елены Щербаковой; Театр танца «Рандеву» под управлением Евгения Малышко; Группа ViVA; Группа «Земляне». Ведущие концерта – заслуженный артист России Александр Маршал и Мария Ситтель.

Прямая трансляция концерта проходила в официальной группе ООД «Бессмертной полк России» в социальной сети Vkontakte (https://vk.com/polk_russia?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link) и собрала более 25 тыс. просмотров.





Организаторы:

АНО «Армия и культура»

АНО «Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный Град»



При поддержке Правительства Москвы



Генеральный партнер: АО «Россельхозбанк»



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