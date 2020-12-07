За что сидит Фургал? Песенку об экс-губернаторе Хабаровска спела команда КВН «Еще» из Санкт-Петербурга

Аргументы Недели → Общество 13+

7 декабря 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Песенку об экс-губернаторе Хабаровска спела команда КВН «Еще» из Санкт-Петербурга на игре телевизионной международной лиги в Смоленске. За что сидит Фургал? Этим вопросом задаются многие в России.

Видео уже попалао в Интернет и распространяется пользователями социальных сетей, которые благодарят девчонок-квнщиц за смелость и желание вернуть игре злободневную тематику. "Жаль команду, на Первый канал их точно теперь не пустят", " Ну, хоть кто-то смог задать этот вопрос", "Да, КВН стал совсем беззубым и несмешным", - комментируют видео подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ...ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura)