За что сидит Фургал? Песенку об экс-губернаторе Хабаровска спела команда КВН «Еще» из Санкт-Петербурга
7 декабря 2020, 16:18[ «Аргументы Недели» ]
Песенку об экс-губернаторе Хабаровска спела команда КВН «Еще» из Санкт-Петербурга на игре телевизионной международной лиги в Смоленске. За что сидит Фургал? Этим вопросом задаются многие в России.
Видео уже попалао в Интернет и распространяется пользователями социальных сетей, которые благодарят девчонок-квнщиц за смелость и желание вернуть игре злободневную тематику. "Жаль команду, на Первый канал их точно теперь не пустят", " Ну, хоть кто-то смог задать этот вопрос", "Да, КВН стал совсем беззубым и несмешным", - комментируют видео подписчики.
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