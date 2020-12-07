Сто лет назад Екатеринодар стал Краснодаром

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7 декабря 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

yugarf.ru

Ровно сто лет назад, 7 декабря 1920 года по инициативе председателя Кубанского ревкома, казака, члена РКП(б) Яна Полуяна Екатеринодар был переименован в Краснодар.



Партийный деятель в телеграмме от 10 ноября 1920 года писал, что старое название города "напоминает рабские времена и является бессмысленным в республике труда, которая навсегда освободилась от потомков Екатерины и их приспешников". В связи с этим Кубчероблревком постановил просить ВЦИК именовать переименовать город в Краснодар.



Таким образом, сто лет назад Краснодар официально получил своё нынешнее название.