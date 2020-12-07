Российские эксперты отметили высокий уровень нового топлива компании «Роснефть»

Аргументы Недели → Общество 13+

7 декабря 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В работе круглого стола «Экологические стандарты топлива, технологии и применение» приняли участие ведущие российские эксперты. Они обсудили применение современных технологий при создании нового качественного топлива, его экологические преимущества и социальную значимость этого процесса.

Игорь Моржаретто, модератор круглого стола, автомобильный обозреватель радио «Вести ФМ» и партнер аналитического агентства «Автостат»:

- Не стоит пытаться сэкономить на дешевом топливе. Место, где вы заправляетесь должно быть проверено и продавать качественное топливо. И если АЗС предлагает топливо «Евро 6», то нужно заправлять автомобиль именно им, тем более, что «Роснефть», производящая это топливо, обещает, что стоить оно будет столько же, сколько и бензин стандарта «Евро 5».

Дмитрий Журавлев, директор института региональных проблем:

- Создание нового уровня топлива – это не дешевая, и не простая задача. Это совершенно другая технология, дополнительные затраты, это усложнение и технологии, и производственной базы.

Выполняя свои бизнес-задачи, в данном случае «Роснефть» выполняет задачу общественную. «Роснефть» уже заявила, что «Евро-6» не будет дороже «Евро-5». Производство улучшенного бензина - это не способ получить с нас деньги, пусть даже за более качественный товар. Социальная ситуация остается той же. То есть вы получаете лучшее топливо, но за те же деньги.

ВЦИОМ проводил исследования, 68% опрошенных сказали, что они готовы перейти на «Евро-6» при условии, что цена не изменится. Так что «Роснефть», в данном случае, услышала голос общества. И это разумная политика, потому что это вложения и для компании – вложения в будущее, она остаётся в центре процесса, когда появится новый официальный стандарт. И это полезно для общества, потому что вреда экологии будет меньше, а материальная нагрузка на бюджет конкретного человека не изменится.

Сергей Смирнов, автоэксперт:

- Вначале существовала такая ситуация, когда европейский класс топлива был значительно выше, чем наш, и мы как-то все за ними не поспевали. Сейчас, наоборот, наблюдается обратная тенденция. На сегодняшний момент те самые технические стандарты (ну так уже производители начали их называть, «Евро») стали достаточно серьезного качества. Напомню, что с 2017 года у нас запрещена продажа топлива ниже стандарта «Евро 5». В 2018 году, буквально 2 года назад, компания «Роснефть» объявила о том, что она начинает выпускать и уже вот два года, как на сети ее АЗС можно купить топливо «Евро 6».

Конечно же, каждый стандарт с высшим числом показывает, что это топливо безопаснее для самого агрегата – автомобиля, и самое главное, конечно же, это улучшает экологическую обстановку для водителя и для остальных участников дорожного движения.

Современные автомобили, как правило, это в большинстве случаев турбированные двигатели, и они очень серьезно относятся к качеству топлива. «Роснефть» делает «Евро-6» и это дает нам возможность заправлять автомобили именно этим топливом. И если мы будем заправлять его топливом «Евро-6», то мы получим две выгоды как минимум. Первое – это экологическая часть, которую не видно, но она имеется. Но, чтобы было понятно, я озвучу характеристики «Евро-6» по сравнению с «Евро-5». Это на 20% меньше доля угарного газа и углеводородов. До 4% идет снижение оксида азота.

«Евро 6» по сравнению с «Евро 5» содержит меньшее количество серы на 20-40 %, значит ниже коррозийная активность. Меньше бензола на 0,8%, также ниже токсичность выхлопов. Меньше олефинов - при сгорании образуется меньше нагара. Снижено содержание ароматических углеводородов, что также позволяет уменьшить образование нагара на внутренних частях двигателя. Что это простым обывательским языком означает для нас всех – автомобилистов, автовладельцев, которые выбирают топливо «Евро 6», которое выпускает компания «Роснефть»? Это говорит о том, что вы будете, с одной стороны, на новом автомобиле иметь меньше проблем. Ну и потом самый главный, наверное, немаловажный на сегодняшний день в наших современных реалиях вопрос – это увеличение срока службы автомобиля в целом.



Рустам Танкаев, генеральный директор компании «ИнфоТЭК-Терминал»:

- По сравнению с «Евро 5» у топлива стандарта «Евро 6» от «Роснефти» токсичность на 30 % ниже, а при использовании этого топлива срок эксплуатации двигателя увеличивается на 12,5%. И эти цифры позволяют точно понять, насколько чище становится выхлоп, и насколько увеличивается срок эксплуатации двигателя. Для достижения нужного эффекта надо всегда заправлять автомобиль топливом хорошего качества, таким как Евро 6 от Роснефти.

Сейчас все программы реконструкции заводов свернуты, за исключением «Роснефти». «Роснефть» - самая большая нефтяная компания в мире. Она очень много имеет направлений бизнеса, в том числе и за пределами России, и за счет этого выживает, за счет этого сохраняет свои инвестиционные программы. И «Роснефть» продолжает сейчас реконструкцию своих нефтеперерабатывающих заводов.

«Роснефть» стала производить бензин «Евро-6». Это сделать было непросто, потому что нужно вводить новые технологические процессы. Абсолютно новые. Эти процессы стоят дорого. Объективно. Необходимо создавать железо, необходимо создавать катализаторы, необходимо создавать вспомогательные технологические мощности.

Сначала в Уфе был запущен пилотный проект. Этот проект оказался успешным, и производство было расширено сначала на Саратов, потом на Рязань. В Москве в настоящее время 574 заправочные станции «Роснефти» продают бензин «Евро-6».

Что это значит для потребителей? Сохранение чистого воздуха – наша общая задача. Я вам могу сказать, что довольно сложно разобраться, насколько лучше у нас стал воздух. А вот то, что автомобили получают дополнительные ресурсы – это позволяет увеличить срок эксплуатации автомобиля и это почувствует каждый. Обычно ресурс двигателя 300 тыс км. Если вы будете постоянно применять «Евро 6», то ресурс увеличится до 340 тыс. км. Это очень немало.

Илья Горбунов, бизнес-аналитик, эксперт форума «Устойчивое развитие»:

- Выхлопные газы от сгорания топлива низкого экологического класса содержат высокие концентрации смол, ароматических углеводородов, бензолов и они не поднимаются выше одного метра над землей. Это очень опасно не только для тех, кто идет рядом с дорогой, но и для тех, кто едет в соседнем автомобиле, и наиболее опасно это для детей. Поэтому «Евро-6», бензин, который «Роснефть» сегодня производит наиболее экологичный бензин – это вклад «Роснефти» в здоровье общества в целом.

Совершенно очевидно, что экологические стандарты будут ужесточаться, усиливаться год от года. Это общий тренд. Ну и, в данном случае, «Евро-6», который производит «Роснефть» считается сегодня эталонным топливом, с точки зрения его и экологических и эксплуатационных свойств, по сравнению со стандартными видами топлива.

Сегодня экологические проблемы все больше привлекают внимание. Россия успешно внедряет практические технологии, позволяющие повысить экологичность бизнеса. И тот бензин, который производит «Роснефть» - «Евро-6», это проявление ответственного экологического подхода.