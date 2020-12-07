В России реабилитационные центры для нарко- и алкозависимых людей не контролирует ни одно ведомство

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7 декабря 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Расследование уголовного дела в отношении создателей реабилитационного центра для нарко- и алкозависимых «Расцвет» завершилось в Приморье. Десятки потерпевших оказались заложниками этого учреждения, преступники их держали там насильно и получали за это деньги от родственников «пациентов» за «оказанные медицинские услуги». По словам экспертов, подобных центров в России – сотни, и деятельность их никем не контролируется.

В рамках уголовного дела потерпевшими признаны 34 человека, но, скорее всего, пострадавших было намного больше. Пяти фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2017 году один из обвиняемых организовал в двух частных домах, взятых в аренду в пригороде Владивостока и Находке, реабилитационный центр «Расцвет». Он привлек пятерых подельников (один из фигурантов дела уже осужден).

В 2019 году в СМИ появились сведения о смерти пациентов в стенах «Расцвета». СУ СК по Приморскому краю сообщает, что всего там скончались три человека. 31-летний моряк Егор Парчайкин хотел справиться с алкогольной зависимостью, нашел в Сети информацию об этом центре и поехал туда. Через несколько дней он умер, его мать рассказывала, что он был избит, «его привязывали в локтевых суставах, лучезапястных, он пытался вырваться».

«Часть людей обращалась в центр добровольно, часть под принуждением. Но главное, что всех обманывали. Например, человек приходил добровольно, и ему говорили: немного побудешь и уйдешь, всё будет отлично. Однако когда он хотел уйти, его незаконно удерживали, а родственникам говорили, что лечение продолжается и надо за него платить. При этом связи с родственниками у пациентов не было. Людей удерживали, привязывали, били, чтобы получать деньги от родственников», - рассказала Аврора Римская, старший помощник руководителя краевого СУ СК.

По информации следствия, медицинскую помощь потерпевшим в центре не оказывали, а применяли лишь «незаконные методы физического и морального воздействия». Были случаи, когда люди сообщали, что у них есть неблагополучный родственник, который не хочет лечиться. Тогда в дело вступала «выездная бригада»: человека силой увозили в центр. «Бригада» могла просто найти человека на улице и похитить, представляясь полицейскими.

По словам экспертов, подобных организаций в России довольно много. В ноябре этого года в Башкирии спецназ штурмовал реабилитационный центр для наркозависимых, чтобы освободить похищенных и незаконно удерживаемых там людей. Они удерживались там за деньги родственников - от 25 до 35 тыс. рублей в месяц.

Ранее к девяти годам лишения свободы приговорили руководителя организации «Преображение России». Там использовалась бесплатная рабочая сила. Больные алкоголизмом проходили лечение трудотерапией, но по факту были просто рабами. У этой организации было 400 филиалов по всей России.

«Центрам интересны не сами пациенты, им интересны их родственники. Достаточно завлечь к себе один раз, и потом они будут тянуть деньги. Там есть элементы реабилитации, но в основном это трудотерапия, какая-нибудь молитва или вообще просто удержание силой - людей закрывают, пристегивают наручниками к батарее», - рассказал генеральный директор благотворительного фонда «Гуманитарное действие» Сергей Дугин.

В середине ноября Владимир Путин на заседании Совбеза призвал усилить контроль за работой частных наркореабилитационных центров. Он отметил, что там «фиксируются вопиющие нарушения конституционных прав граждан» и потребовал «незамедлительно исправлять» эту ситуацию.

«У нас на государственном уровне нет органа, который бы занимался НКО, специализирующимися на реабилитации. В этом главная проблема. Некачественный реабилитационный центр можно выявить на региональном уровне с помощью участкового и следственного комитета, в который может поступить заявление от пациента. Но не более. Некачественный реабилитационный центр в нашей стране может работать годами, контролируя, чтобы на него не поступало жалоб», - пояснил председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников.

Эксперты сходятся во мнении, что в России нет ведомства, которое бы курировало эту сферу.

«Об этом сказал президент, когда презентовал проект антинаркотической стратегии до 2030 года, - рассказал он. - Там отдельным пунктом говорится о том, что в России нет ведомства, которое бы курировало это направление деятельности. Вообще никто этим не занимается, это абсолютно произвольный процесс. И переругались три ведомства: МВД, Минтруд и Минздрав, - кто будет этим заниматься», - отметил директор Института наркологического здоровья нации, кандидат медицинских наук Олег Зыков.

Эксперт отметил: неправильно считать, что в России якобы нет нормативных документов, которые позволили бы регулировать эту сферу.

«Национальный стандарт реабилитации был написан в первой версии в 2013 году, а в 2018 году Росстандарт переутвердил этот документ, - рассказал Зыков. - Это хороший документ, мои коллеги-наркологи его поддержали, оценив его очень высокое качество».

По его словам, в стандартах разработаны все механизмы проверки таких организаций, но в настоящее время ни одно из ведомств в России фактически этим не занимается.