В Хабаровске из-за режима самоизоляции опустел общественный транспорт
7 декабря 2020, 16:37[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
В управлении промышленности, транспорта и связи Хабаровска указывают, что главной причиной того, что ежедневный пассажиропоток в общественном транспорте краевой столицы сократился на 78 тысяч человек, переход в режима самоизоляции граждан в возрасте 65+.
- Если в прошлом году городской общественный транспорт перевозил ежедневно по 196 тысяч человек, теперь им каждый день пользуются 118 тысяч горожан. К пунктам назначения пассажиров постоянно доставляют порядка 600 транспортных средств, - уточнила замглавы городского профильного управления Ольга Симакова.
Она отметила, что при формировании графиков движения специалистам приходится учитывать и то, что водители продолжают также болеть. На сегодняшний день на больничном находятся 55 шоферов и 30 кондукторов.
Поэтому ведомству приходится регулярно корректировать маршруты.
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