На площади перед Драмтеатром Краснодара установили ёлку

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7 декабря 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

@MER_KRD

На Главной городской площади Краснодара вечером шестого декабря установили новогоднюю ёлку. Впереди ещё работы по украшению.



В этом году дизайном главной краснодарской ёлки занимается местный блогер и предприниматель Александр Кравченко. Ранее он обещал украсить ёлку не хуже, чем это делала администрация.



Глава краевого центра Евгений Первышов выразил уверенность в том, что Александр со своим обещанием справится и воплотит идею в жизнь. В ходе еженедельной городской планёрки мэр также напомнил, что новогодних гуляний в этом году не будет из-за коронавируса, однако с 23 декабря начнёт работу ежегодная рождественская ярмарка.