Арестован блогер, который рассказывал о нарушениях ГБУ «Ритуал»

Аргументы Недели → Общество 13+

7 декабря 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Дейнеко, фото

Балашихинский городской суд арестовал основателя ютуб-канала «Смертельно опасно» Андрея Дейнеко. Блогер снимает сюжеты о всевозможных нарушениях на кладбищах ГБУ «Ритуал» и вскрывает мутную составляющую похоронного бизнеса.

Адвокат Дейнеко, Григорий Червонный (Международная правозащитная группа «Агора»), сообщил, что защита настаивала на домашнем аресте, так как Андрей прописан в Подмосковье. У него беременная жена, шестилетний ребёнок и он единственный кормилец в семье. Однако суд доводы юристов не принял.

Напомним, что Дейнеко был задержан 1 декабря в аэропорту Домодедово. Этому предшествовало возбуждение дела о причинении лёгкого вреда здоровью заместителю директора Николо-Архангельского кладбища в Балашихе Кобе Мезвришвили. Однако позже дело переквалифицировали по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести.

Однако о том, что действительно происходило 30 сентября утром есть две версии. Как считает следователь МВД Дейнеко и Мезвришвили поссорились в тамбуре администрации кладбища по «малозначительному поводу» и итогом ссоры стало то, что блогер ударил кулаком в грудь потерпевшего. В октябре экспертиза зафиксировала у замдиректора кровоподтек и ссадину, однако повторная экспертиза от 27 ноября зафиксировала ещё и ушиб сердца. Причём, как утверждает адвокат Дейнеко, Г. Червонный, ушиб сердца диагностируется исключительно со слов Мезвришвили и его не видно на КТ.

У стороны Дейнеко совершенно другой взгляд на произошедшее. 16 октября «Смертельно опасно» выложили видео, где они действительно приходили и снимали своё посещение Николо-Архангельского кладбища. По съёмкам с нескольких камер видно, как Дейнеко ходил по зданию и просил позвать руководство. Когда к ним вышел Мезвришвили и Дейнеко стал расспрашивать его о работе кладбища, замдиректора попросил охранников из ФГУП «Охрана» Росгвардии вывести блогеров. При этом на записи не видно, чтобы Дейнеко и Мезвришвили каким-то образом физически контактировали друг с другом.

Соведущий Дейнеко Вадим Назаров, который и выложил видео этой потасовки утверждает, что блогер не бил Мезвришвили.

Ритуальщики действительно «страдают» от действий «Смертельно опасно». Так Дейнеко с соведущим в одних из своих выпусков утверждал, что на Бутовском и Перепечинском кладбище были нарушения при захоронениях, а сотрудники столичного ГБУ «Ритуал» на подведомственных им кладбищах требовали взятки от родственников умерших.

Конкретно в Балашихе столкнулись и ещё с одной проблемой в начале октября 2020 года. Тогда силовики провели обыски в офисе похоронной компании «Честный агент» и у одного из крупнейших московских похоронных операторов ЗАО «Ритуал-Сервис». Гендиректор компании «Честный агент» называл эти обыски «давлением на конкурентов со стороны ГБУ «Ритуал». А гендиректор ЗАО «Ритуал-Сервис» Денис Маршавин связал обыски с желанием ГБУ «Ритуал» выдавить конкурентов с рынка в преддверии второй волны коронавириса.

Похоронное дело в нашей стране действительно не лишено проблем. Например, многие сталкиваются с проблемой, когда у него умирает родственник, а похоронные агенты уже в курсе произошедшего и начинают осаждать убитого горем человека, который, очевидно, ещё не способен принимать взвешенные решения. Это происходит в том числе и из-за того, что работники моргов выступают в роли инсайдеров для ритуальщиков.

Решить в том числе и эту проблему теоретически сможет законопроект «О похоронном деле в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ внёс в Госдуму 27 ноября депутат нижней палаты от «Единой России» Антон Жарков. В частности, согласно законопроекту, передавать данные об умерших третьим лицам медицинским работникам, представителям власти и должностным лицам будет запрещено. Кроме того, власти смогут разрывать соглашение о сотрудничестве с компаниями-нарушителями в сфере похоронного дела и заносить их в чёрный список.