Депутат МГД Картавцева: Вакцинация - самый эффективный путь к формированию коллективного иммунитета к COVID-19

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7 декабря 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Список категорий для записи на прививку от COVID-19 будет расширяться по мере поступления вакцины. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

«В субботу, 5 декабря, в столице началась вакцинация против коронавирусной инфекции: первым прививку делают сотрудникам медицинских и образовательных учреждений и работникам городских социальных служб. Прежде всего необходимо защитить тех, чья работа связана с постоянным взаимодействием с людьми. По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет расширяться, вакцинация станет доступна всем жителям столицы», - сказала Лариса Картавцева.

По ее словам, вакцинация от коронавируса - это самый эффективный способ остановить пандемию, путь к формированию коллективного иммунитета от COVID.

«Запись на официальном городском портале mos.ru открыта на две недели вперед. В ближайшее время на прививки приглашаются только работники медицинских и образовательных учреждений, а также социальные работники. Собираясь на вакцинацию, не забудьте взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли», - объяснила Лариса Картавцева.

Депутат напомнила, что вакцинация добровольная и бесплатная. Пункты вакцинации уже развернуты на базе 70 городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Сделать прививку смогут москвичи, прикрепленные к городским поликлиникам.

«Есть определенные ограничения: к прививкам допускаются москвичи от 18 до 60 лет, не страдающие хроническими болезнями (заболевания печени и почек, выраженные нарушения функции эндокринной системы (сахарный диабет), тяжелые заболевания системы кроветворения, эпилепсия, инсульт и другие заболевания центральной нервной системы, заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркт, миокардит, эндокардит, перикардит, ишемическая болезнь сердца), первичный и вторичный иммунодефицит, аутоиммунные заболевания, заболевания легких, астма, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) у пациентов с метаболическим синдромом и сахарным диабетом, аллергическими реакциями, атопией, экземой)», - рассказала Лариса Картавцева.

Парламентарий подчеркнула, что также среди противопоказаний - беременность и кормление грудью, заболевание ОРВИ (в момент вакцинации или в течение 14 дней до того), получение любой другой прививки, например, от гриппа в течение 30 дней перед вакцинацией от коронавируса.

«Вакцинация займет около часа. После осмотра врача проводится подготовка препарата и введение вакцины, после чего в течение получаса специалисты наблюдают за реакцией организма. Поэтому я прошу тех, кто записался на вакцинацию, планировать свой график», - дополнила Лариса Картавцева.

Вакцинация от коронавируса, как объяснила депутат, проходит в два этапа, поскольку препарат состоит из двух компонентов. Всем привитым первым компонентом важно не пропустить срок введения второго.

«В Москве сделано все для удобства пациентов: записаться нужно только на первую вакцинацию, а на вторую вас запишут автоматически и пришлют SMS с напоминанием о дате и времени», - дополнила Лариса Картавцева.

Она напомнила, что первая вакцина от коронавируса создана учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. В перспективе в Москве планируется вакцинировать 6-7 млн человек.