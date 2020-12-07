Единоросы в МГД внесли поправку о выделении еще 750 млн руб на техсредства реабилитации инвалидов

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7 декабря 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова заявила, что фракция «Единая Россия» и депутатское объединение «Моя Москва» подготовили поправку в проект бюджета столицы на 2021 и плановый период 2022-2023 годов о выделении 750 млн руб. дополнительно на программу обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. Об этом она сообщила в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Ежегодно право на обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями получают более 210 тыс. человек, из них 70 тыс. - по индивидуальным программам реабилитации и не менее 140 тыс. человек - в рамках плановой замены технических средств. Департамент труда и социальной защиты населения в последние годы изыскивал средства на внеплановых 30 с лишним тыс. человек за счет экономии на других статьях расходов. Однако именно сейчас, когда востребованность москвичами всех социальных программ и льгот выросла, необходимо заложить в бюджет финансирование технических средств реабилитации для инвалидов в полном объеме. Для этого, по подсчетам авторов поправки, необходимо дополнительно 750 млн руб. в год, что позволит обеспечить средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями не менее 33 тыс. человек. Профинансировать эти расходы предлагается из резервного фонда московского бюджета», - сказала Ольга Мельникова.

Депутат отметила, что обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями производится как в натуральном виде, так и в форме компенсации за приобретенные самостоятельно средства и приспособления.

«Для того, чтобы быть включенным в эту программу, необходимо пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ) и получить индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА). О том, как это сделать, можно получить подробную информацию в территориальном центре социального обслуживания или у лечащего врача. В эту же программу входит обеспечение людей предметами медицинской мебели, а также незрячих - собаками-поводырями за счет бюджета», - добавила Ольга Мельникова.

По словам столичного парламентария, Москва в бюджете на 2021-2023 годы в полном объеме сохраняет все социальные обязательства перед гражданами. Одно из важнейших обязательств связано с обеспечением условий для полноценной жизнедеятельности людям с инвалидностью.

«Помимо продолжающихся программ обеспечения доступности городской среды - в частности, безбарьерных тротуаров, развития бесплатного парковочного пространства для автомобилей инвалидов, установки пандусов и тому подобных приспособлений, имеется важная адресная программа обеспечения людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. Эта программа финансируется совместно федеральным и московским бюджетами. В проекте бюджета Москвы как и в предыдущие годы, предусмотрены ассигнования по данной статье в размере почти 2,37 млрд руб., что позволяет обеспечить в рамках этой программы более 100 тыс. москвичей с инвалидностью. Федеральный бюджет дает средства еще приблизительно на 80 тыс. человек. Однако этого недостаточно для покрытия всех потребностей столицы», - заключила Ольга Мельникова.