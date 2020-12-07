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7 декабря 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

Добровольцев, на которых испытывали российскую вакцину от коронавируса, отказываются прививать настоящим препаратом. Дело в том, что часть из них получили плацебо вместо лекарства.

Ещё на старте испытаний центр им. Гамалеи, разработавший «Спутник V», сообщил, что четверти добровольцев, которых всего было более 40 тысяч, вместо вакцины ввели обычный физраствор. Правда узнать, что именно получил организм участника можно только через 21 день после второй инъекции, сдав тест на антитела. Условие вполне стандартное для таких исследований, вот только не понятно почему сейчас те, кому вкололи «пустышку» никак не могут получить настоящее лекарство.

Ждать вакцину им нужно ещё 180 дней, хотя в подписанных ими договорах об этом не сказано ни слова. Более того, в документах говорилось, что любой участник испытаний может выйти из исследования «без какого-либо ущерба для последующего лечения». Но вместо этого, в электронных картах добровольцев появилась отметка о прохождении испытаний, что никак не дает им записаться на настоящую прививку от короны. Причём отказы получают даже люди из «групп риска» — например, работники образовательной сферы, сообщает Baza.