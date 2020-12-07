Открытие памятника основоположникам самбо состоится 18 декабря

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7 декабря 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото twitter.com

Торжественная церемония открытие памятника основоположникам самбо пройдет в рамках Кубка мира по самбо 18 декабря в 14:00 на Аллее спортивной славы в Лужниках.

Решение об установке на территории спортивного комплекса «Лужники» памятника основоположникам самбо в нашей стране В.А. Спиридонову, В.С. Ощепкову, А.А. Харлампиеву было принято в целях обеспечения преемственности традиций, сохранения и приумножения культурно-исторического наследия Российской Федерации, а также пропаганды лучших спортивных достижений в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 24 августа 2018 года № Пр-1553.

По задумке скульптора, народного художника России Салавата Щербакова, памятник основоположникам самбо в «Лужниках» станет не только популярным местом для встреч людей «самбистского братства», но и местом принесения клятвы самбиста и принятия в самбистское сообщество юных спортсменов.

«Весь памятник сделан из гранита и бронзы и находится на постаменте. Общая идея его заключается в том, что можно последовательно пройти из глубины веков к создателям самбо в СССР и до сегодняшнего дня. Так как сам мемориал имеет круглую планировку по форме современного ковра, любой желающий может зайти на него и стать участником событий внутри скульптуры.

Левый блок композиции рассказывает о развитии самбо, о том, на чём основан наш отечественный вид спорта. Начинается с древних видов борьбы и разновидностей единоборств народов СССР. Там есть и казахская, и бурятская, и тувинская, и кавказские виды борьбы. Из представителей древности там запечатлены великие мыслители Сократ и Платон, которые тоже занимались борьбой. Даже есть сюжет с Гераклом, который является одним из античных символов силы.

После этого мы делаем следующий шаг и уже переходим к создателям самбо. Там изображены Анатолий Харлампиев, Василий Ощепков и Виктор Спиридонов. Также на монументе отображён текст приказа Спорткомитета СССР 1938 года о создании этого вида спорта. А завершает левый блок композиции полет ракеты самбо в космос, который состоялся в 2020 году.

Центральный третий блок памятника рассказывает о сегодняшних днях, где главный элемент – самбистский бросок мельница. Он взят с обложки учебника Харлампиева. Этот блок находится на округлой возвышенности. Круг является и ковром, и в то же время земным шаром с меридианами, что дает отсылку к международному масштабу распространения самбо.

А если обойти памятник со спины, то там можно увидеть изображение разные сюжетов, которые рассказывают о мотивах и технике самбо», – рассказал о своей задумке Салават Щербаков.

Справка:

В 2018 году в рамках празднования Всероссийского дня самбо, отмечаемого 16 ноября, и 80-летия вида спорта состоялась торжественная церемония установки закладного камня на месте памятника на аллее спортивной славы «Лужников». В церемонии приняли участие председатель Попечительского совета ВФС, заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев, президент ВФС Сергей Елисеев, представители Российского военно-исторического общества, Мэрии Москвы и ветераны спорта.

Всероссийской федерацией самбо был объявлен творческий конкурс на разработку проекта памятника. 8 июля 2019 года в Москве прошел заключительный этап конкурса. По итогам голосования конкурсного жюри победителем был признан проект «Самбо – наука побеждать», разработанный коллективом под руководством народного художника России Салавата Щербакова.