Коронавирус не так опасен, как суперинфекция, предположительно живущая в больницах

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7 декабря 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: Pixabay

Врачи отмечают: все чаще пациенты, поступившие в стационар с коронавирусом, умирают не от него, а от некой суперинфекции, которой успевают заразиться в больнице.

Микробиолог, профессор Сколковского института науки и технологий и Ратгерского университета (США) Константин Северинов объяснил, откуда берется эта суперинфекция. Он отметил, что речь идет просто о бактериальных инфекциях, возникающих у людей, которые длительное время находились на аппарате ИВЛ. Отличает их особая лекарственная устойчивость. Причина – постоянное применение в больницах антибиотиков.

«Аппарат ИВЛ — это машинка, которая, грубо говоря, дует в человека. В реанимации в трахею вставляют трубку, это довольно травматичная процедура. Потом в пациента гонят дыхательную смесь, в этом, собственно, и состоит искусственная вентиляция легких. И если в больнице есть собственная патогенная микрофлора, то она, в конечном счете, заселяет дыхательные пути. При этом люди, которые находятся на ИВЛ, постоянно получают антибиотики», – говорит Северинов.

По словам микробиолога, мнения врачей о происходящем разошлись. Денис Проценко считает, что люди приходят в больницу, уже имея некоторое количество устойчивых микробов, рост которых во время ИВЛ ускоряется. Главный реаниматолог московской 52-й больницы Сергей Царенко предполагает, что устойчивые микробы с самого начала живут в больнице и потихоньку «заселяют» пациентов в ходе лечения, от этого те умирают. Все это еще необходимо проверять экспериментально.

«Скорость возникновения устойчивости можно контролировать, можно пытаться ее замедлить, но предотвратить этот процесс нельзя. Поэтому всегда нужно иметь на подходе новые антибиотики, которые еще не применялись и к которым еще не возникла устойчивость», - утверждает Северинов.