Вторая волна коронавируса. В России могут ввести ограничения на перемещения людей между регионами
7 декабря 2020, 12:02[ «Аргументы Недели» ]
В России из-за эпидемии коронавируса могут снова ввести ограничения на перемещения людей внутри регионов и между ними. Об этом заявил министр здравоохранения Мурашко.
«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги требуют рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов», - цитирует ТАСС слова Мурашко.
По его словам, другими способами, в том числе фармацевтическим, сдержать распространение инфекции пока не получается.
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