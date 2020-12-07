Вторая волна коронавируса. В России могут ввести ограничения на перемещения людей между регионами

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7 декабря 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В России из-за эпидемии коронавируса могут снова ввести ограничения на перемещения людей внутри регионов и между ними. Об этом заявил министр здравоохранения Мурашко.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги требуют рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов», - цитирует ТАСС слова Мурашко.

По его словам, другими способами, в том числе фармацевтическим, сдержать распространение инфекции пока не получается.