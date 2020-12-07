Мэры Москвы и Пекина подписали программу сотрудничества городов на 3 года

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7 декабря 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Пекина Чэнь Цзинин подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и народным правительством Пекина на 2021-2023 годы. Церемония подписания прошла в режиме видеоконференции в рамках онлайн-форума "Москва – Пекин-25: новое время – новые возможности", посвященного 25-летнему юбилею установления дружественных партнёрских отношений между столицами России и Китая.

«Очень рад, что несмотря на все сложности, с которыми столкнулся мир, с которыми столкнулись наши города, сотрудничество между нами не прекращается, а даже наоборот - становится, может, более интенсивным. <…> В 2021 году пройдет российско-китайский конкурс по инновациям и предпринимательству, итоги которого мы подведем в Пекине и Москве. Я очень рад, что мы выработали с вами новую программу сотрудничества на ближайшие три года, которая позволит еще более динамично и более конкретно развивать отношения самых ключевых, самых важных направлений для наших городов, в частности, в области образования, здравоохранения, науки, жилищно-коммунального хозяйства», - сказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что за последний год товарооборот между Москвой и Китаем увеличился на 10% по сравнению с предыдущим периодом.

«Мы продолжаем активно взаимодействовать на уровне отраслевых направлений в области городского строительства, транспорта, образования, науки. Буквально не так давно мы подписали соглашение между пекинским научным парком и московским инновационным кластером. Я знаю, что в 2022 году в Пекине пройдет зимняя Олимпиада, и очень важно, конечно, развитие транспорта и тот опыт, который мы накопили в Москве в период чемпионата мира по футболу, который проводили в 2018 году. Очень рад, что мы продолжаем активно сотрудничать по таким ключевым направлениям, как строительство метрополитена, управление транспортными потоками, управление городским хозяйством. Я, уважаемый Чэнь Цзинин, приглашаю вас посетить Москву, как только появится такая возможность и мы с вами вместе победим коронавирус, а наше сотрудничество будет еще больше укрепляться», - добавил Сергей Собянин.

Напомним, что в сентябре 2020 г. – также в формате видеоконференции – было подписано Соглашение между Московским инновационным кластером и Научным парком "Чжунгуаньцунь" о сотрудничестве в сфере инноваций, исследований и разработок в передовых направлениях науки и технологий.

Это стало одним из практических шагов по реализации совместной инициативы Президента России В.Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина о проведении в 2020-2021 гг. Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества.