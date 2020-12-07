Сергунина: Акселератор «Экспортеры 2.0» помог столичным компаниям выйти на зарубежные рынки

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7 декабря 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 100 столичных компаний получат до 2021 года поддержку города в рамках акселерационной программы «Экспортеры 2.0». Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Как уточняется, первые три потока обучения уже завершились, в них участвовали 59 экспортно ориентированных проектов. А в 2021 году пройти акселерацию смогут еще 45 представителей бизнеса.

«Программа рассчитана на предпринимателей с опытом периодического экспорта. Во время акселерации они осваивают новые маркетинговые инструменты, работают над увеличением продаж и расширением их географии. Одна из важнейших задач для выхода на зарубежные рынки - повышение конкурентоспособности продуктов. Промежуточные результаты говорят о хорошем потенциале. Участники первых двух потоков уже заключили 43 экспортных контракта почти на 515 млн руб.», - приводятся в сообщении слова заммэра Натальи Сергуниной.

В пресс-службе пояснили, что третий поток недавно завершился. По окончании курса компании презентовали свои проекты экспертам, инвесторам и выпускникам предыдущих потоков. Теперь им предстоит реализовать сформированную в ходе обучения стратегию, придерживаясь детально проработанных дорожных карт по каждому целевому рынку. В течение года им будут помогать наставники.

В третьем потоке приняли участие 30 компаний из различных отраслей. Результаты их акселерации будут известны в процессе реализации сформированных ими экспортных стратегий.