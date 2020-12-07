«Человеком года» в Челябинской области стал глава «Интерсвязи»

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7 декабря 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото предоставлено пресс-службой «Интерсвязи»

В ежегодном бизнес-конкурсе «Человек года», проводимом в Челябинской области, в номинации «Социальная ответственность» победу одержал Леонид Вахрамеев, председатель совета директоров компании «Интерсвязь».

Так независимое жюри оценило усилия компании, крупнейшего на Южном Урале поставщика телекоммуникационных услуг, по внедрению целого ряда проектов. Такие акции, как «Парад первоклассников» и «Аллея памяти», уже давно на слуху у жителей области. Даже в этом году, несмотря на пандемию COVID-19, они были проведены в очередной раз. Вдобавок «Интерсвязь» занимается проведением интернета в труднодоступные и отдаленные уголки региона, а это также несет социальную нагрузку. Приложение «Умный город», разработанное компанией, в этом году пополнилось такими сервисами как «Умная парковка» и «Запись к врачу». Эти сервисы существенно облегчают жизнь тех южноуральцев, которые ими пользуются. Все это в комплексе дало возможность жюри присудить бизнес-премию главе «Интерсвязи» даже несмотря на то, что в конкурсе приняло большое количество крупных промышленных региональных предприятий.

Сам Леонид Вахрамеев заявил, что эта награда стала для него неожиданностью: «Интерсвязь» ведет активную деятельность с момента своего основания. Наши проекты давно завоевали любовь южноуральцев. Подобные премии дают сильную мотивацию. За счет этого преображается пространство, города и регионы, в которых мы живём и работаем».