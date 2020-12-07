«Смертельный бронепоезд». Посетителю московского бара сломали позвоночник за выпивкой необычного коктейля

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7 декабря 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: YouTube

Столичному бармену грозит уголовный срок за удар пивной кегой по голове посетителя. Вот только это вовсе не конфликт, переросший в драку, а составляющая часть коктейля «бронепоезд».

Одни в погоне за наживой, другие - за развлечениями и острыми ощущениями совсем не знают меры. В меню половины российских баров есть довольно адские позиции. Коктейль «бронепоезд» даже нельзя назвать экзотическим развлечением, хотя, как оказалось, он вовсе не безобиден. Суть «веселой попойки» в том, что на человека надевают каску, наливают выпивку, а когда он осушает стакан, его бьют по голове любым тяжелым предметом - битой или кегой, как в данном случае.

Айнур Марданшин как раз и решил попробовать такой коктейль и выдержал первые два удара, а вот на третьем - бармен Еснат Адлейба сломал ему позвоночник. Парень перестал чувствовать тело и пришлось вызывать «неотложку», которая и забрала весельчака-неудачника в больницу.

На бармена возбудили дело по статье «Оказание услуг, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», хотя Адлейба и говорит, что бил кегой еле-еле, да и вообще посетитель сам об этом просил. Вместе с ним под следственную проверку попали директор и администратор бара, сообщает Baza.