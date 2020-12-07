Краснодарские СНТ могут остаться на праздники без света

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7 декабря 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На еженедельной городской планёрке в понедельник, седьмого декабря, мэр Краснодара Евгений Первышов поднял вопрос о задолженностях краснодарских СНТ перед компанией “НЭСК-электросети”.



Глава краевого центра выразил беспокойство относительно того, что в новогодние праздники должники могут остаться без света. По словам Первышов, многие краснодарцы могут отправиться праздновать конец 2020 на дачи.



"Не дай бог, у садоводов будут перед праздниками свет отключать. Это прям беда будет", — подчеркнул мэр и поручил сделать соответствующие сверки, а также поработать с населением по вопросу оплаты долгов.



Кроме того, Евгений Первышов обратил внимание на то, что в новогоднюю ночь в этом году многие жители кубанской столицы останутся дома и городским коммунальщикам необходимо заранее мобилизоваться.