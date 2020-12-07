За сутки на Кубани зафиксировано 179 случаев заражения COVID-19

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7 декабря 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За шестое декабря в Краснодарском крае 179 человек заразились коронавирусом, а в Адыгее 95.



77 кубанцев и 35 жителей Адыгее выписаны по выздоровлению, однако восьмерых жителей края врачам спасти не удалось.



Всего за сутки в России подтверждено 28 142 случая заражения коронавирусной инфекцией. Зарегистрировано 456 летальных случаев, 18 850 пошли на поправку, — сообщает ИЦК.