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Аргументы Недели Общество

За сутки на Кубани зафиксировано 179 случаев заражения COVID-19

, 10:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За сутки на Кубани зафиксировано 179 случаев заражения COVID-19

За шестое декабря в Краснодарском крае 179 человек заразились коронавирусом, а в Адыгее 95.

77 кубанцев и 35 жителей Адыгее выписаны по выздоровлению, однако восьмерых жителей края врачам спасти не удалось.

Всего за сутки в России подтверждено 28 142 случая заражения коронавирусной инфекцией. Зарегистрировано 456 летальных случаев, 18 850 пошли на поправку, — сообщает ИЦК.

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