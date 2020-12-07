Полез в карман не за словом, а за ружьем. Депутат сельсовета расстрелял бывшую жену и её нового избранника
7 декабря 2020, 10:20[ «Аргументы Недели» ]
На Алтае депутат сельсовета застрелил бывшую жену и её нового возлюбленного. 38-летний депутат Соузгинского сельского поселения Борис Уркунов принял кардинальное решение - разобраться со своей бывшей женой с помощью охотничьего ружья.
Он заявился к экс-супруге и её сожителю около двух часов ночи и сразу же открыл огонь. Мужчина выстрелил в пару не меньше 10 раз, от чего жертвы скончались на месте. А потом попытался застрелиться сам, но тут рука предательски дрогнула, и ревнивый депутат был доставили в больницу с огнестрельным ранением головы.
Теперь народному избраннику грозит пожизненное заключение, сообщает канал Life shot.
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