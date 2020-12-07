Запах честности

Аргументы Недели → Общество 13+

7 декабря 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ko.ru

Фото: cоцсети

В России уже месяц действует обязательная маркировка парфюмерии. По словам первого вице-президента ассоциации «Антиконтрафакт» Байсолта Хамзатова, легальные производители уже ощутили положительный эффект новшества, несмотря на панические ожидания дефицита и удорожания продукции на старте. После окончательной отладки системы их рыночная доля может вырасти вдвое. Подвести первые итоги отрасль сможет после пика восьмимартовских продаж.

Цвет настроения — белый

В июле 2020 года обязательная маркировка была введена для табака, лекарств и обуви. В октябре цифровой учет стал обязательным для парфюмерии, фототоваров, шин и покрышек. На очереди продукция легкой промышленности и молочка, которые получат QR-коды в 2021 году.

Инновации идут не без трений, и бизнес высказывает претензии: частью — обоснованные, частью — списывая собственные недочеты на слабость новых информационных систем. Негативное влияние на процесс оказала и пандемия, поставившая на паузу многие важнейшие проекты в компаниях.

Однако сама идея маркировки, реализуемой Центром развития перспективных технологий (создан в 2017 году холдингом USM, ГК «Ростех» и «Элвис-Плюс групп»), поддерживается легальным бизнесом и потребительскими ассоциациями.

Как подчеркивает сопредседатель комитета по цифровым инициативам АКОРТ Анна Орлова, незаконный оборот в той или иной степени затрагивает все отрасли промышленности. Негативные последствия этого очевидны: неуплата налоговых и таможенных платежей, фальсификация, нарушение интеллектуальных прав и многое другое.

При этом определить реальные объемы незаконного оборота практически невозможно. В качестве примера Анна Орлова приводит рынок меховых изделий: «После введения маркировки мы увидели, что объем рынка в разы больше первоначальных оценок экспертов, а соответственно — и масштабы незаконного оборота тоже».

«Парфюмерия — отрасль малоизученная, но уровень контрафакта в ней очень высокий, поэтому введение маркировки очень даже обоснованно, — согласен Байсолт Хамзатов. — Несколько раз в месяц в Ассоциацию поступают запросы от таможенников: на границе задерживают явные подделки и пытаются найти товаропроизводителей. Такую продукцию видно невооруженным взглядом: красивое французское название нанесено на плохо приклеенные этикетки. Однако в большинстве случаев потребитель, особенно на этапе покупки, не может сделать вывод о подлинности парфюмерии».

Внедрение маркировки, по его словам, отражает интересы производителей и всех участников легальной товаропроводящей цепочки. Система маркировки позволяет проследить происхождение товара от производителя и до того момента, как он попал к нему в руки — каждый этап прохождения товара отражается в системе «Честный знак».

С внедрением системы маркировки у потребителей появляется возможность проверки приобретаемой продукции простым сканированием QR-кода с помощью смартфона.

Цифровой контроль со стороны государства и общества уберет с рынка серый и черный сегменты и позволит белым компаниям нарастить объемы продаж как минимум вдвое. Поставщики всего через месяц после старта системы отмечают заметное увеличение продаж.

На больших объемах, как замечает Байсолт Хамзатов, уже можно проводить интересные маркетинговые акции и немного снижать цены.

Первым экзаменом для парфюмерной маркировки призвано стать 8 Марта, однако полноценные итоги можно будет подвести только через год.

Объем российского рынка парфюмерного и косметического контрафакта оценивается в 10 млрд руб. Как подсчитали в BrandMonitor, большая часть нелегальной косметики — 69 % — продается в переходах метро, киосках, на рынках, на онлайн-канал приходится примерно треть оборота.

Сопоставимые цифры на рынке парфюмерии: 53 % реализуется в офлайне и 47 % — в интернете. Потери официальных поставщиков можно оценить в 2,9 и 2,7 млрд рублей в год соответственно.

Без «пилотов» инновации не полетят

Одна из самых частых претензий в адрес маркировки — неподготовленность системы и кадров. Как рассказала журналу «Компания» Анна Орлова, до внедрения обязательной системы маркировки проводятся «пилоты» — оператор системы маркировки совместно с представителями бизнеса вырабатывают новые правила игры.

«Помимо проведения открытых встреч, вебинаров и консультаций, создаются рабочие группы при профильных Ассоциациях, где происходит апробация, анализ всех бизнес-процессов, связанных с внедрением маркировки. Со стороны бизнеса возникают предложения по доработке системы. И регулятор слышит бизнес-сообщество. Регулярно проводятся проектно-экспертные группы на площадке координатора проекта "Минпромторга", где вносятся соответствующие предложения», — описала подготовительный процесс Орлова.

О необходимости пилотирования подобных цифровых систем говорит и глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков: «Внедрение инструментов маркировки и отслеживаемости товаров требует тестового периода: необходимо создать четкую систему в виде программного обеспечения, наладить эту систему на компьютерах, наладить систему у производителей, поставщиков, государства. И только после тестового периода запускать всё в работу». По его словам, в большей степени проблема связана с неразрешенными организационными вопросами — как на стороне бизнеса, так и на стороне оператора — и с тем, что новшества внедряются параллельно, а не поступательно.

«Внедрение маркировки внутри компании — это организационно непростая история. Особенно если товар импортный. Некоторым ретейлерам пришлось в стране-производителе устраивать перевалочный пункт, на котором всё маркировать, чтобы товары без проблем попадали в Россию», — отмечает председатель бизнес-кластера «Электронная коммерция» РАЭК Иван Кургузов.

Неэффективный надзор за ввозом — одна из главных причин процветания контрафактного рынка. Поле, где есть дефицит контроля и учета, гарантированно занимают недобросовестные предприниматели, готовые к работе в серой зоне.

«Есть приверженцы радикального мнения: маркировка не нужна, мол, невозможно контролировать настоящие серые обороты — и поэтому не удастся побороть рынок контрафактной продукции. А соответственно, зачем заставлять предприятия платить, — озвучивает реакцию некоторых представителей делового сообщества советник Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. — Мы придерживаемся взгляда, что, если это не накладывает непомерные издержки для бизнеса, маркировка может существовать, так как проблема контрафакта, в основном импортного, действительно есть. И от этого проигрывают наши производители, те, кто работает по правилам».

По словам Антона Свириденко, в аппарате бизнес-омбудсмена предложили создать совместные штабы, чтобы улучшить коммуникацию с бизнесом. При онлайн-кассах такой подход помог. И здесь тоже может сработать.