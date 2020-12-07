С началом недели на Кубани придёт сильный ветер

Аргументы Недели → Общество 13+

7 декабря 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В некоторых районах Краснодарского края с начала рабочей недели ожидаются порывы сильного ветра до двадцати метров в секунду. В Новороссийске местами порывы могут достигать 29 метров в секунду.



Днём седьмого декабря температура воздуха составит 4-10 градусов тепла, однако из-за сильного ветра по ощущениям будет прохладнее. Ночью ожидается отрицательная температура, а в некоторых районах края и до -10.



В горных районах региона имеется вероятность появления тумана и гололёда на дорогах.