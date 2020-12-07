В Москве полицейский выстрелил в девочку. Она утверждает, что он ее домогался
7 декабря 2020, 08:54[ «Аргументы Недели» ]
В Москве на Судостроительной улице полицейский выстрелил в девочку-подростка. Камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликт старшего сержанта Ивана Князева с 13-летней школьницей.
Во время ссоры она пыталась убежать от мужчины, но страж порядка достал из кармана табельное оружие и прострелил ей ногу. На крики прибежали соседи, они увидели, как полицейский пытается затащить девочку в подъезд. Вызвали скорую, и неотложка доставила раненого ребенка в городскую больницу. В медучреждении девочка рассказала, что Иван – знакомый ее родителей и он пытался до неё домогаться.
Сейчас сотрудник полиции задержан и находится в следственном отделе. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, «по факту инцидента с малолетней на юге Москвы возбуждено уголовное дело».
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