Главврач Забайкальской краевой больницы задержан в Сочи по подозрению во взяточничестве

Аргументы Недели → Общество 13+

6 декабря 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Сочи главного врача Забайкальской краевой клинической больницы Виктора Шальнёва. Главврача подозревают во взяточничестве, в получении так называемых откатов при закупке медицинского оборудования.

Источник в правоохранительных органах Забайкальского края сообщил, что после задержания Шальнёва в Сочи в его доме главврача доставили в Читу. Он помещен в следственный изолятор.

Уголовное дел в отношении Шальнёва возбуждено по статье "получение взятки в особо крупном размере, за незаконные действия". Ему предъявлено обвинение.

По версии следствия, Шальнёв использовал должностные полномочия главврача больницы для получения взяток от руководителя коммерческой организации в виде так называемых откатов за беспрепятственное заключение договоров на поставку медоборудования. В настоящий момент у следствия имеются данные о получении Шальнёвым взяток на сумму более 13 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. В его квартире, рабочем кабинете проведены обыски.

Расследование уголовного дела поручено следователям четвертого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.

Виктор Шальнёв родился 10 августа 1962 года в посёлке Могзон Хилокского района Читинской области.

В 2011 году он возглавил Краевую клиническую инфекционную больницу.

В октябре 2013 года Михаил Лазуткин, исполняющий на тот момент обязанности министра здравоохранения Забайкалья, назначил Шальнёва главным врачом Краевой клинической больницы.