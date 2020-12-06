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Во Владивостоке открыто движение по мосту на остров Русский

, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Во Владивостоке открыто движение по мосту на остров Русский
primorsky.ru

Во Владивостоке в воскресенье, 6 декабря, после завершения работ по очистке вант открыто движение по мосту на остров Русский. Движение по мосту было закрыто 21 ноября после обрушившегося на Приморье циклона и ледяного дождя.

Альпинистам приходилось работать в экстремальных условиях на высоте более 300 метров при порывах ветра до 20 м/с. Сообщение с островом Русским, на котором проживает около 5,5 тысяч человек и 21 тысяча студентов Дальневосточного федерального университета, по мосту переносилось несколько раз.

Сегодня после подготовки дорожного полотна, очистки его от упавшего с вант льда, движение открылось в обе стороны после для всех видов транспорта.

Перед мостом со стороны центра Владивостока образовалась пробка из желающих проехать на остров. Первый вице-губернатор – председатель Правительства Приморского края Вера Щербина сообщила, что размер ущерба для региона от циклона составил миллиард рублей.

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