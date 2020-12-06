В Хабаровске наградили волонтеров ОНФ

6 декабря 2020, 12:08[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
В волонтерском центре Хабаровского регионального отделения Общероссийского народного фронта врио главы края Михаил Дегтярев вручил активистам движения медали «За бескорыстный вклад о организацию Общероссийской взаимопомощи #МыВместе», а также грамоты за подписью президента России Владимира Путина.
Напомним, что в условиях пандемии коронавируса в Хабаровском крае продолжается реализация программы #МыВместе, в рамках которой помощь оказывается пожилым гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, в покупке и доставке продуктов, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости.
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