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Аргументы Недели Общество 13+

В Хабаровске наградили волонтеров ОНФ

, 12:08 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске наградили волонтеров ОНФ

В волонтерском центре Хабаровского регионального отделения Общероссийского народного фронта врио главы края Михаил Дегтярев вручил активистам движения медали «За бескорыстный вклад о организацию Общероссийской взаимопомощи #МыВместе», а также грамоты за подписью президента России Владимира Путина.

Напомним, что в условиях пандемии коронавируса в Хабаровском крае продолжается реализация программы #МыВместе, в рамках которой помощь оказывается пожилым гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, в покупке и доставке продуктов, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости.

ОНФ активно включился в программу.

ИЛ