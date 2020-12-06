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ВОЗ: Общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 65 млн

, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

ВОЗ: Общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 65 млн
Фото: соцсети

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) . 

По данным организации, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 65 007 974, скончались 1 507 018 человек с подтвержденным заболеванием. 

В ВОЗ назвали основные варианты передачи коронавируса человеку.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило более 403 тысяч, скончались 6 348 человек. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. 

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