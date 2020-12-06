Йога под персональным куполом и поцелуи в маске: символические фото 2020 года

Аргументы Недели → Общество 13+

6 декабря 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

Пандемия диктует свои правила. Люди по всему миру придумывают способы сохранить привычный уклад жизни без риска заразиться коронавирусом. Еще год назад никто и представить не мог, что занятия спортом будут проходить под прозрачной пленкой, а в загс нельзя будет пригласить гостей.

Жители Торонто занимаются йогой на открытом воздухе под персональными геодезическими куполами. Так они могут сохранить санитарную дистанцию. Потом идею с прозрачными "домиками" подхватили и владельцы ресторанов. А что, очень уютно!

В Германии и многих других странах появились временные загсы. На церемонии присутствуют только трое – молодожены и регистратор. Причем, друг от друга они отгорожены стеклянной перегородкой.

Целоваться тоже приходится в масках.

Появились даже специальные маски для невест. Моде приспосабливается ко всему!

Аэропорты опустели, и международные терминалы по ночам выглядят как сцены из фильмов ужасов.

Пустые стойки регистрации выглядят зловеще.

Одеяние медицинских работников тоже слегка пугает.

Врачи в защитных костюмах похожи на пришельцев.

Антисептики теперь – наше все! Если раньше все шарахались от пахнущего спиртом человека, то теперь он наоборот внушает доверие. А те, кто ходил, например, в театр, испытали на себе дезинфицирующую обработку буквально с ног до головы.

Целый день работать в маске и перчатках – это подвиг. Но люди готовы на все, лишь бы снова не остаться без работы, как это случилось во время весеннего локдауна.

Маску можно снять только для стрижки бороды.