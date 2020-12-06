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Аргументы Недели Общество 13+

Йога под персональным куполом и поцелуи в маске: символические фото 2020 года

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Йога под персональным куполом и поцелуи в маске: символические фото 2020 года
Фото: Global Look Press

Пандемия диктует свои правила. Люди по всему миру придумывают способы сохранить привычный уклад жизни без риска заразиться коронавирусом. Еще год назад никто и представить не мог, что занятия спортом будут проходить под прозрачной пленкой, а в загс нельзя будет пригласить гостей.

Жители Торонто занимаются йогой на открытом воздухе под персональными геодезическими куполами. Так они могут сохранить санитарную дистанцию. Потом идею с прозрачными "домиками" подхватили и владельцы ресторанов. А что, очень уютно!

Йога под персональным куполом и поцелуи в маске: символические фото 2020 года

В Германии и многих других странах появились временные загсы. На церемонии присутствуют только трое – молодожены и регистратор. Причем, друг от друга они отгорожены стеклянной перегородкой.

Целоваться тоже приходится в масках.
Целоваться тоже приходится в масках.

Появились даже специальные маски для невест. Моде приспосабливается ко всему! 

Йога под персональным куполом и поцелуи в маске: символические фото 2020 года

Аэропорты опустели, и международные терминалы по ночам выглядят как сцены из фильмов ужасов.

Пустые стойки регистрации выглядят зловеще.
Пустые стойки регистрации выглядят зловеще.

Одеяние медицинских работников тоже слегка пугает.

Врачи в защитных костюмах похожи на пришельцев.
Врачи в защитных костюмах похожи на пришельцев.

Антисептики теперь – наше все! Если раньше все шарахались от пахнущего спиртом человека, то теперь он наоборот внушает доверие. А те, кто ходил, например, в театр, испытали на себе дезинфицирующую обработку буквально с ног до головы.

Йога под персональным куполом и поцелуи в маске: символические фото 2020 года

Целый день работать в маске и перчатках – это подвиг. Но люди готовы на все, лишь бы снова не остаться без работы, как это случилось во время весеннего локдауна. 

Маску можно снять только для стрижки бороды.
Маску можно снять только для стрижки бороды.

РК

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