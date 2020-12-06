Латвийский режиссер Алвис Херманис подумывает о переезде в Россию
6 декабря 2020, 11:39[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Латвийский режиссер Алвис Херманис, который поставил спектакль «Горбачев» с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым, не исключает мысли о переезде в Россию. Об этом он рассказал латвийским СМИ.
Почему же такой прославленный латвийский режиссер, и обласканный властью, допускает мысль о переезде в Россию?
Как оказалось, еще 12 лет назад Алвис попал на Алтай, где проходили Шукшинские чтения, и это ему так понравилось, что в голове и появилась мысль о переезде.
«На Западе люди больше живут по инструкциям, а правила поведения становятся все строже. Жизнь там подчиняется интересам женщин, детей, пенсионеров, а для мужчин такое поведение противоестественное… И мужчины сдались. Я должен признать, что Рига такая же, нет различий. Я думаю, чем дальше от выхолощенных западных цивилизацией городов, тем больше шансов встретить живого человека, который сохранил свои индивидуальность. Да, подумываю о переезде в Россию. Честно говоря, да!»
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.