Латвийский режиссер Алвис Херманис подумывает о переезде в Россию

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6 декабря 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский режиссер Алвис Херманис, фото: соцсети

Латвийский режиссер Алвис Херманис, который поставил спектакль «Горбачев» с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым, не исключает мысли о переезде в Россию. Об этом он рассказал латвийским СМИ.

Почему же такой прославленный латвийский режиссер, и обласканный властью, допускает мысль о переезде в Россию?

Как оказалось, еще 12 лет назад Алвис попал на Алтай, где проходили Шукшинские чтения, и это ему так понравилось, что в голове и появилась мысль о переезде.

«На Западе люди больше живут по инструкциям, а правила поведения становятся все строже. Жизнь там подчиняется интересам женщин, детей, пенсионеров, а для мужчин такое поведение противоестественное… И мужчины сдались. Я должен признать, что Рига такая же, нет различий. Я думаю, чем дальше от выхолощенных западных цивилизацией городов, тем больше шансов встретить живого человека, который сохранил свои индивидуальность. Да, подумываю о переезде в Россию. Честно говоря, да!»