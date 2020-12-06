Что было на месте памятника Освободителям в Риге после войны

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6 декабря 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Памятник Освободителям в Риге, фото автора

До сих пор не утихают разговоры, споры о том, какая учесть ждет памятник Освободителям в Риге: националистически настроенные депутаты рьяно требуют снести его, другие предлагают построить парк для развлечений, а иные выступают против изменений. Мол, тут наша память.

Действительно, 9 мая к памятнику Освободителям приходят люди, чтобы почтить память погибших, вспомнить своих фронтовых друзей и сказать: «Спасибо Деду за Победу!» Память. Память о той, пожалуй, самой жестокой войне. Память Победы над нацизмом.

Почему же так националистически настроенные латвийцы хотят его снести? И могут ли снести?

Более года назад я обращалась в МИД Латвии с этим вопросом и получила четкий ответ – нет! Как я поняла, то он имеет много «но» и международное значение. Памятник Освободителям будет стоять так, где всегда!

Если честно, то многие латвийцы не очень любят это место. Нет, не сам памятник, а парк, где он находится. Почему же?

Задавалась я этим вопросом долго, а получила ответ намедни…

Гуляя по берегу моря, я повстречала свою соседку, и мы разговорились. Болтали о разном, но как-то беседа зашла о латвийских памятниках… И я услышала историю:

«А ты знаешь, что там, где находится памятник Освободителям в Риге, в те годы, после войны, было место казни. Там казнили немцев. Мне папа рассказывал. Он был тогда студент… В один день к ним приехали солдаты Красной Армии и заставили (под дулом автомата) сесть в грузовик и приехать в этот парк. Зачем? А там вешали четырех немцев, а людей заставляли на это смотреть. Вот такой показательный процесс был. После этого мне странно… зачем же «на костях» этот памятник возводили? Могли бы и другое место выбрать».

Я это точно не знала! Никто не говорил в информационном пространстве.

И я решила выяснить…

Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии полковника КГБ ЛССР в отставке: «Да, на этом месте, где сейчас стоит памятник Освободителям, действительно, проходили казни. Там был пустырь. И в 1946 году там было казнено семь немцев. Это были офицеры из администрации, которые не успели покинуть Ригу. Я знаю, что их не судили… Нужен был процесс показательный. Еще в 30-е годы на территории нынешнего парка хотели построить площадь для национальных торжеств, но, увы, помещала война. Да, многие латвийцы еще помнят об этом, о том, как их туда «сгоняли», чтобы смотрели… И стараются обходить парк этот стороной. Конечно, когда в этом парке цветет сакура, то народ приходит посмотреть на красоту. Я хорошо помню, как из зарплаты моих родителей снимали, кстати, без разрешения, процент на строительство этого памятника. У всех работающих латвийцев снимали. Никого не волновало твое мнение – просто вычитали из зарплаты. Вот такие времена были»

Пока монумент стоит. Видимо, так распорядилась сама Жизнь.