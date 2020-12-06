Выходные в Латвии: как шеф-редактор балтийского бюро «АН» «сходила» в магазин

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6 декабря 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

В связи с пандемией в Латвии правительство страны решило ввести новые правила: запрещено продавать товары не первой необходимости в выходные и праздничные дни.

Итак, что можно продавать в Латвии по выходным и праздничным дням?

На выходных можно продавать продукты (кроме алкоголя и сигарет), корм для животных, товары для гигиены, билеты на общественный транспорт и некоторые автомобильные принадлежности… на заправках.

А вот стенды в магазинах с посудой, игрушками, открытками, косметикой и прочей «ерундой», увы, закрыты в выходные и праздничные дни.

5 декабря – первый выходной, когда латвийцы столкнулись с новыми правилами.

Я решила, исключительно для статьи, но и по «нужде», сходить в местный торговый центр. Вот, что из этого получилось!

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Суббота, день приятный, температура воздуха «плюс»… Живу я рядышком с морем и с маленьким, но приличным супермаркетом. Вот и отправилась я туда… Сразу скажу, что людей в магазине было мало, но все с намордниками. Стенды с алкоголем закрыты, и, как велено, сигареты не продают. Я и не за этим пришла: хлеба купить, фольгу для рыбки, чтобы запечь вкуснятину, и нужна мне была мочалка. Я, простите, «прошвырнулась» по магазину, побросала все нужное в корзинку, добавила и средства для мытья посуды и прямиком направилась к кассе. Вот тут меня и ждал сюрприз! Миловидная девушка, просмотрев мои покупки, вздохнула и сказала: «Фольгу, моющее средство, мочалку, увы, нет!» Я, конечно, опешила, но спросила: «Девушка, вы же девушка, а как же без мочалки-то?» Ответ поразил всю очередь: «Мочалку не дам! Мыться будете в понедельник!» Право слово, я постеснялась спросить – а если мне сегодня помыться захочется… Девушка меня опередила: «Все вопросы к премьер-министру!»

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Цирк в магазине продолжался дальше: молодой человек захотел купить шарики для ребенка, но, увы, ему посоветовали купить презервативы… А что? Если правильно подойти к процессу, то и шарик может получиться!

Другой, видимо, мужчина с юмором спросил: «Госпожа, а мыло с веревкой купить-то можно?» Госпожа посмотрела и сказала: «Мыло – да! А веревку дома иметь надо!»

Ушли мы из магазина, честно скажу, неудовлетворенные! И каждый думал о своем! Но, человек я упертый: удумала помыться сегодня – не мешайте! Отправилась я на море… Нет, не купаться, а собрать, как у нас их называют, лечебные водоросли… Из них получается прекрасная мочалка. Собрала. Помылась. И думать стала… Как фамилия того, кто первый предложил такое «зверство»? Какая же тут борьба с коронавирусом? В пятницу людей в магазинах было больше, чем в субботу и воскресение! Толпы, корзинок не хватало, два метра друг от друга… о чем мы говорим!

И я вспомнила «сухой закон» при г-не Горбачеве… В том плане, что сейчас народ, как в последний день «сгребают» все с полок.

Кто же придумал, что, например, мясо купить можно, а фольгу, чтобы это мясо запечь – ни, ни. Мыло купить можно, а мочалку иди на море доставать! Чем обычный шарик для ребенка нашем высокопоставленным умникам помешал?

"Морская мочалка"вместо покупной. Фото автора

Мне кажется, что правительство зашло «в тупик»: оно понимает, что западные модели богатых стран, увы, «не приживаются» в Латвии. Но, видимо, у них своя Латвии или просто паника и вопрос: А, что нам делать?

Жаль мне их… Люди же понимают всю несостоятельность правительства, и уже открыто призывают его «сходить» в отставку. Думаю, если еще пару таких «законов», то народ взвоет, и вместо «веревки с мылом» начнет покупать «вилы»…