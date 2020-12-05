Помощник Михаила Горбачёва Павел Палажченко объяснил, почему его никто не навещает

Аргументы Недели → Общество 13+

5 декабря 2020, 19:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Говорит Москва"

Фото: Михаил Горбачев, Boris Kavashkin/globallookpress.com

Павел Палажченко прокомментировал информацию о том, что 89-летнего первого президента СССР перестали посещать родственники. Об этом рассказывалось в документальном фильме "Горбачев. Рай".

Горбачев рассказал в ленте, что теперь к нему внучки не приезжают, раньше приезжали, а теперь нет.

Помощник объяснил это просто - все дело в самоизоляции президента СССР. Как только будет возможность, родственники обязательно навестят Горбачева. А сейчас он постоянно общается с ними по телефону. Чувствует он себя неплохо, в настоящий момент идет обсуждение, как отметить его 90-летие, которое будет в марте.