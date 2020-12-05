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Помощник Михаила Горбачёва Павел Палажченко объяснил, почему его никто не навещает

, 19:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Говорит Москва"

Помощник Михаила Горбачёва Павел Палажченко объяснил, почему его никто не навещает
Фото: Михаил Горбачев, Boris Kavashkin/globallookpress.com

Павел Палажченко прокомментировал информацию о том, что 89-летнего первого президента СССР перестали посещать родственники. Об этом рассказывалось в документальном фильме "Горбачев. Рай".

Горбачев рассказал в ленте, что теперь к нему внучки не приезжают, раньше приезжали, а теперь нет.

Помощник объяснил это просто - все дело в самоизоляции президента СССР. Как только будет возможность, родственники обязательно навестят Горбачева. А сейчас он постоянно общается с ними по телефону. Чувствует он себя неплохо, в настоящий момент идет обсуждение, как отметить его 90-летие, которое будет в марте.

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