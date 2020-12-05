У Сбербанка в работе онлайн-сервисов по картам VISA произошел сбой
5 декабря 2020, 17:11[ «Аргументы Недели» ]
Москвичи и жители других крупных городов России жаловались сегодня на сбой у Сбербанка. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. 48 процентов пользователей Сбера не могли совершить платеж со счета.
Еще у 27 процентов не переводились деньги, а еще 23 процента сообщили о сбое всех сервисов в принципе.
В колл-центре Сбербанка объяснили, что сегодня некоторые клиенты могли столкнуться с ошибочным уменьшением баланса по своим картам VISA. Пользователей попросили не волноваться, так как возникший сбой устранен. Банк принес клиентам извинения за доставленные неудобства.
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