Экономист назвал преувеличением падение выручки общепита на 50%

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5 декабря 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

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По подсчётам экспертов, падение выручки общепита по итогам этого года упадёт на 50%, сообщает ТАСС. Экономист Никита Кричевский не верит в такие цифры и считает их преувеличенными.

«Эти эксперты не уточняют, о какой конкретно выручке они говорят: о той, которая на самом деле и которая указывается в налоговой и бухгалтерской отчетности. Мало для кого секрет, что выручка отдельных предприятий общепита, особенно, сетевых компаний, исчисляется миллиардами рублей, тогда как налоги уплачиваются на миллионы. Хорошо, на десятки миллионов рублей. Поэтому плач общепита сродни плачу Ярославны. Слова о том, что все пропало, выглядят откровенным надувательством и попыткой скрыть свои реальные доходы», - говорит специалист.



Кроме того, ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января будут закрыты все кафе и рестораны. При этом, с 4 декабря по 10 января они будут работать с 19 часов вечера до 6 утра. Данные ограничения не будут распространены на доставку, еду и напитки на вынос, а также кафе в аэропортах и железнодорожных вокзалах.