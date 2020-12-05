Эпидемиолог рассказал, почему маски и перчатки на улице носить необязательно

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5 декабря 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

pixabay

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала носить маски и перчатки не только в помещениях, но и на улице, особенно там, где сложно соблюдать дистанцию.



С такими рекомендациями не согласился эпидемиолог Олег Юрин, который считает, что носить маски вне помещений необязательно, а ношение перчаток неправильным способом - бесполезно.



По его словам, на улице концентрация вирусов меньше и риск заражения коронавирусом минимальный, при условии, что человек не находится в толпе.



Пользу перчаток эксперт и вовсе отрицает. По мнению специалиста, перчатки нужны тогда, когда нет возможности обработать руки антисептиком.



«Особого смысла перчатки носить нет, нужно руки обрабатывать. Если уж их носить, то надо их правильно снимать и постоянно менять» - говорит Олег.



Кроме того, эпидемиолог считает обязательным ношение маски в помещениях, даже если соблюдается социальная дистанция.