Алексей Текслер открыл необычный каток в челябинском парке

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5 декабря 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Аллеи парка имени Валентины Терешковой залили искусственным льдом. Это первый каток в таком формате в городе.

Торжественное открытие катка состоялось 5 декабря. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал вместе с сыном Мишей. На льду им составили компанию вице-мэр Александр Астахов и шоумен Стас Ярушин.

Обращаясь к челябинцам, глава региона пообещал открыть подобные катки и в других парках города и области.

«Скоро Новый год, в это время хочется праздничного настроения. Уверен, что это хороший подарок челябинцам, который и поможет создать такое настроение, – сказал Алексей Текслер. – Это удачный проект. Скоро у нас появится замечательная традиция: в декабре кататься в парках на коньках».

Отметим, что прокатиться по ледовым дорожкам можно совершенно бесплатно с 10.00 до 15.30, платные сеансы начинаются с 16.00. Стоимость полуторочасового сеанса без проката коньков составит 100 рублей, с прокатом коньков – 200 рублей. На территории парка также установлены теплые раздевалки и кафе.

На каток Алексей Текслер пришел с сыном Мишей

Челябинцы катаются на коньках в парке имени Валентины Терешковой