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5 декабря 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Блогер из США Кэти Мачадо перечислила уникальные блюда русской кухни, некоторые из которых можно приготовить, но попробовать лучше только в России. Автор блога на портале The Travel отметила, что некоторые рецепты у россиян передаются из поколения в поколение.

Американский блогер оценила щи, борщ, окрошку, блины, каши, пельмени и вареники. Кэти Мачадо написала в своем блоге, что щи - один из основных продуктов русской кухни с IX века, блюдо готовят со свежей капустой или квашеной, кислые щи.

Рассказывая о борще, ценитель русской кухни напомнила о его украинском происхождении. По мнению американки, большинство россиян предпочитают из первых блюд борщ.

Также Мачадо поделилась впечатлением о блинах, которые в России едят не только с икрой, но и с молочными продуктами сметаной и творогом, а также с мясным фаршем, грибами и даже капустой.

Блогер считает, что в России необходимо попробовать "селедку под шубой", она посоветовала не связывать название с компонентами.

Отметим, "селедка под шубой" и салат "оливье" неизменно готовятся "тазиками" на Новый год.