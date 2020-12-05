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Познер о феномене россиян: «Странное сочетание своего превосходства над всеми остальными и нелюбви к самим себе»

, 14:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Владимир Познер

Познер о феномене россиян: «Странное сочетание своего превосходства над всеми остальными и нелюбви к самим себе»
Владимир Познер, фото: facebook.com/pozneronline

Владимир Познер, телеведущий авторской программы, журналист, поделился своим наблюдением, как многие россияне «смотрят на свою страну сквозь очень темные очки».

На сайте Познера опубликован вопрос ему и его ответ. «Владимир Владимирович! Вы недавно сказали, что многие смотрят на Россию сквозь очень темные очки. У нас ведь есть выражение, что самые главные русофобы – сами русские. Получается, что Вы согласны с таким мнением?

Как Вы считаете, почему у нас вообще такое отношение к самим себе? В чем причина нашего самоуничижения? Ведь в мире много стран, которые «живут» хуже России, но при этом жители этих стран на себя не наговаривают и верят в себя. Почему у нас не так?»
По признанию тележурналиста, он часто задает этот вопрос самому себе и не находит на него ответа.

По его мнению, «странное сочетание своего превосходства над всеми остальными и нелюбви к самим себе».
Познер уверен, что есть объяснение, что корни этого явления уходят в далекое прошлое. Он также признался, что ответа не знает.

ИЧ

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