Клубу Adrenaline Stadium грозит закрытие на 90 дней за нарушения антиковидных мер

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«Кумовство в госкорпорациях стало обычным делом» О скандале с назначением Ивана Сибирева первым замом гендиректора «Газстройпрома»
Аргументы Недели → Общество 13+
5 декабря 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]
«Кумовство в госкорпорациях стало обычным делом» О скандале с назначением Ивана Сибирева первым замом гендиректора «Газстройпрома»
В мире
Жители Болгарии, узнав из СМИ об инциденте с перестрелкой на российско-украинской границе, прокомментировали происшествие. «Видимо, есть желающие (особенно за океаном) проверить, как охраняется граница. Вот и допрыгались».
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