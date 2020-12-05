Клубу Adrenaline Stadium грозит закрытие на 90 дней за нарушения антиковидных мер

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5 декабря 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Роспотребнадзор опечатал клуб Adrenaline Stadium до решения суда за нарушения мер профилактики коронавируса во время концерта группы «Кипелов» 4 декабря. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов.

«Во время концерта группы «Кипелов» в клубе Adrenaline Stadium по адресу: Ленинградский проспект, д. 80, корп. 17, были нарушены требования к проведению противоэпидемических мероприятий в период распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, не был обеспечен эффективный контроль со стороны администрации за соблюдением норм социального дистанцирования и масочно-перчаточного режима посетителями мероприятия в условиях длительного пребывания в закрытом помещении. Указанные факты могут способствовать дальнейшему осложнению эпидемиологической обстановки», - сказал Алексей Худобородов.

Он пояснил, что клубу грозит штраф до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

«В настоящее время по данному нарушению территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Северном административном округе (САО) возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, организуются мероприятия с целью опечатывания помещений клуба. Данная статья предусматривает штраф на юридических лиц до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности сроком до 90 суток», - отметил Алексей Худобородов.