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Врач-инфекционист Тимаков заявил, что в России рост числа случаев заболевания COVID-19 продолжится до Нового года

, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Врач-инфекционист Тимаков заявил, что в России рост числа случаев заболевания COVID-19 продолжится до Нового года
Евгений Тимаков, Фото из соцсети Fаcebook.

Врач-инфекционист, педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков считает, что в России продолжится рост числа случаев заболевания коронавирусом до Нового года.  Доктор Тимаков пояснил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа идёт по синусоиде, это связано с количеством тестирования.

Он отметил, что «эта синусоида уже на протяжении двух месяцев стабильная, стандартная», глядя на кривую пологую за всё это время, очевидно, что «рост заболеваемости идёт, но он идёт не по экспоненте, а потихонечку».

По мнению врача-инфекциониста, «то, что будет количество расти заболевших, это да, это не зависит ни от чего, до Нового года будет расти, ничего с этим не сделаем. Может быть, и после Нового года в некоторых регионах».

ИЧ

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