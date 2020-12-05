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Правительство продлило особый порядок авансирования поликлиник и больниц в России

, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство продлило особый порядок авансирования поликлиник и больниц в России
фото: pixabay.com

Правительство РФ продлило особый порядок авансирования поликлиник и больниц в России до конца 2020 года. Больницы и поликлиники, работающие по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), продолжат получать авансовые платежи в максимальном размере и тратить их на текущие нужды.

Документ, подписанный председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте кабмина.

Обычно медицинские организации ежемесячно получают авансы из фондов ОМС в размере не более 50% среднемесячного финансирования. Окончательный расчёт происходит за фактически выполненные объёмы медицинской помощи.

Но из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 сократился плановый приём пациентов, снизились объёмы медицинской помощи, упали доходы от платных услуг. При этом расходы на зарплату сотрудников, коммунальные платежи, уплату налогов и кредитов сохранились на прежнем уровне.

Чтобы не допустить задолженности и сохранить зарплату медикам, был изменён порядок авансирования организаций. С начала мая они получают платежи из фондов ОМС в размере до 100% среднемесячного финансирования вне зависимости от объёма оказанной помощи и могут расходовать эти деньги на текущие нужды.

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