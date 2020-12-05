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5 декабря 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В России утвержден порядок уведомления граждан о социальных выплатах, персональных пособиях и льготах. Информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете россиянина на портале госуслуг. Она будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются.

Порядок уведомления граждан утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Для того, чтобы такая услуга заработала, нужно дать согласие на получение уведомлений. В кабмине пояснили, что при рождении ребенка родителям придет уведомление о том, что они имеют право на пособия и ежемесячные выплаты. Персональное информирование также смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и другие категории граждан, которым положены какие-либо льготы.

С 1 июля 2021 года о персональных льготах можно будет узнать круглосуточно по единому телефонному номеру или через чат-бот на портале госуслуг.

В настоящее время получить информацию о доступных мерах социальной поддержки можно при личном обращении в МФЦ. Этот формат тоже продолжит работать.